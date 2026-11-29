Ranieri-Zaniolo: dal pulmino per Firenze fino alla sfida del Friuli

L'edizione odierna de La Nazione propone un focus su Luca Ranieri e Nicolò Zaniolo. Da piccoli condividevano lo stesso pulmino per raggiungere gli allenamenti delle giovanili della Fiorentina - si legge - oggi i due calciatori si ritrovano invece su fronti opposti nella sfida tra Udinese e Fiorentina. Entrambi nati a La Spezia nel 1999, si conoscono fin dall'infanzia, quando avevano appena quattro anni, e hanno frequentato insieme anche le scuole medie.

Una intesa rafforzata nel tempo

Un rapporto che è proseguito nel tempo e si è rafforzato ulteriormente nel 2025, quando hanno condiviso per alcuni mesi lo spogliatoio viola. Zaniolo, reduce dai gol contro Roma e Bologna, dovrebbe partire come riferimento offensivo dell'Udinese. A occuparsi di lui sarà proprio Ranieri, che insieme a Dragusin avrà il compito di limitarne la fisicità. Il difensore viola potrà contare sulla profonda conoscenza dell'amico, di cui conosce bene caratteristiche e punti deboli.