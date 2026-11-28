Udine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corso

Sfida delicatissima quella di oggi a Udine per la Fiorentina, e per Vanoli. Ma il club, per ora, non ha mosso passi concreti per un'eventuale sostituzione

La settimana del ritiro, non punitivo, dopo il passo falso di Monza. La narrazione viola si arricchisce dei giorni utili a ritrovare più che umiltà, consapevolezza del momento, almeno stando a quanto raccontato da Vanoli alla vigilia di una sfida delicatissima. E' chiaro che dover ingaggiare un terzo allenatore è quanto il club si augura di non dover fare, altrettanto che anche quello di oggi è uno spartiacque. Per la squadra, certo, ma pure per il tecnico.

Destino in bilico

Vanoli d'altronde dribbla l'argomento ma sa perfettamente che i risultati determinano i destini degli allenatori, e in effetti sa bene che il suo in questo momento è in bilico. La prestazione, la consapevolezza di dove s'è cacciata la squadra, sarà la discriminante nelle valutazioni, ma prima di tutto servirà fare punti, e cancellare quell'immagine del secondo tempo di Monza in cui hanno vinto i personalismi e la squadra si è sciolta.

Tudor per ora no, Andreazzoli chissà

Intanto la società, che per inciso ha mandato velate richieste di copertura in termini di formazione, non pare aver comunque affondato su nessun eventuale sostituto. Le voci su Tudor ad oggi sono tali, visto che i contatti risalgono alla separazione con Grosso, e seppure di fronte a situazioni emergenziali niente è da escludere, ad ora lo scenario di un arrivo sulla panchina viola dell'ex difensore croato è molto remoto. Mentre l'eventualità di promuovere Andreazzoli andrebbe vagliata di fronte ai desiderata dell'attuale tecnico della Primavera

Ritorno all'antico in mezzo al campo

E il campo? Difficile prevedere che Fiorentina sarà quella odierna, anche se le previsioni pendono sul ritorno del centrocampo a 3 con l'inserimento di Brescianini e il rilancio di Fagioli insieme a Ndour e con la scelta obbligata di Ranieri ad affiancare Dragusin al centro della difesa. Cambiamenti relativi che riportano le lancette dell'orologio all'esordio di Roma, con la speranza che il risultato sia tutt'altro.