Fiorentina, obiettivo quaranta punti. Ecco cosa serve per riuscirci

Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, Paolo Vanoli ha parlato delle pressioni sulla sua panchina dopo il ko di Monza. "Il mio unico pensiero è l’Udinese e fare risultato" ha dichiarato il tecnico, assumendosi le responsabilità del momento difficile. Sul ritiro al Viola Park ha spiegato che è servito per analizzare gli errori e ritrovare compattezza. A Udine si aspetta "una squadra che lotta, che suda la maglia, che dà tutto". Con nove punti in dodici giornate, Vanoli ha ribadito che l'obiettivo principale è raggiungere quota 40: "L’obiettivo che ho indicato lo richiede la classifica".

Fame, determinazione e spirito di gruppo

Per riuscirci, scrive il Corriere dello Sport - Stadio, serviranno fame, determinazione e spirito di gruppo. Nonostante le difficoltà, il tecnico ha confermato la propria fiducia nei giocatori: "Questo gruppo mi piace tantissimo". Infine, Vanoli ha spiegato di aver valutato la difesa a tre, ma di aver accantonato l'ipotesi per l'emergenza nel reparto arretrato. Sul mercato ogni discorso è rimandato a gennaio. Il tecnico ha poi ribadito la fiducia nel progetto viola, concludendo: "Sono convinto di essere l’uomo giusto al posto giusto".