Il tifo viola non si arrende: anche a Udine sold out nel settore ospiti

La delusione per la disfatta di Monza non ha spento la voglia dei tifosi viola di stare vicino alla squadra. Anche nella difficile trasferta di Udine, la Fiorentina potrà contare su un seguito numeroso: saranno circa 1.500 i sostenitori presenti al Bluenergy Stadium, con tutti i 1.311 biglietti del settore ospiti già esauriti. Un segnale di vicinanza, ma anche un'attesa precisa: quella di vedere una squadra capace di reagire dopo il pesante 3-0 incassato in Brianza. È quanto racconta La Nazione, che sottolinea anche la fedeltà del pubblico viola attraverso i numeri della stagione.

Al Franchi, con la capienza ridotta a 24.786 posti, si sono registrate circa 132mila presenze in sei partite, con una media di 22.053 spettatori. Quella di Udine sarà invece la terza trasferta con il settore ospiti esaurito, dopo Venezia e Genova. Un altro esodo che arriva nel momento più complicato dell'annata: adesso toccherà a Vanoli e ai suoi giocatori ripagare la fiducia del pubblico, dimostrando sul campo di aver lasciato alle spalle la figuraccia di Monza.