L. Ranieri: "In difesa siamo stati un mezzo disastro, vogliamo rifarci"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha commentato a Dazn i temi più attuali un quarto d'ora prima della gara contro l'Udinese: "È stato un ritiro necessario per stringerci in questo momento delicato. Abbiamo avuto una brutta sconfitta a Monza, per fortuna il calcio può darti la possibilità di ripartire velocemente e speriamo di farlo già da oggi”.

È in difesa che dovrete migliorare in particolare modo?

“Sicuramente dietro siamo stati un mezzo disastro, oggi abbiamo l’occasione di rifarci. Dobbiamo uscire da Udine facendo punti”.