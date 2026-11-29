L. Ranieri: "In difesa siamo stati un mezzo disastro, vogliamo rifarci"
Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha commentato a Dazn i temi più attuali un quarto d'ora prima della gara contro l'Udinese: "È stato un ritiro necessario per stringerci in questo momento delicato. Abbiamo avuto una brutta sconfitta a Monza, per fortuna il calcio può darti la possibilità di ripartire velocemente e speriamo di farlo già da oggi”.
È in difesa che dovrete migliorare in particolare modo?
“Sicuramente dietro siamo stati un mezzo disastro, oggi abbiamo l’occasione di rifarci. Dobbiamo uscire da Udine facendo punti”.
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