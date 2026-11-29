Cosa si aspetta Vanoli dalla sua Fiorentina oggi contro l'Udinese

Dopo la sconfitta di Monza, Paolo Vanoli ha risposto alle domande sul suo futuro, concentrando però l'attenzione sulla delicata sfida salvezza contro l'Udinese. "A me interessa il bene della Fiorentina, non la mia posizione", ha dichiarato l'allenatore, confermando di sentirsi "l'uomo giusto al posto giusto". Vanoli - scrive Tuttosport - ha inoltre promosso il ritiro di tre giorni al Viola Park, utile per analizzare gli errori commessi e individuare le soluzioni per ripartire. Riprendendo anche il messaggio lanciato da De Gea, il tecnico ha sottolineato la compattezza dello spogliatoio e chiarito il significato di "umiltà", intesa come consapevolezza della situazione e della classifica.

Ora coraggio, unità e capacità di reagire

A Monza, dopo un buon avvio, la squadra si è disunita alla prima difficoltà, tanto che "ognuno ha eseguito un proprio spartito". A Udine serviranno quindi coraggio, unità e capacità di reagire, anche perché i friulani rappresentano una diretta concorrente per la salvezza. Sul piano tattico Vanoli torna al centrocampo a tre, con Fagioli in cabina di regia, affiancato da Ndour e Brescianini. Pedro Gonçalves e Oulai partono dalla panchina, mentre in difesa, viste le assenze di Viery e Pongracic, spazio a Dragusin e Ranieri. Atta, al ritorno a Udine da ex dopo due mesi di stop, potrebbe trovare spazio a partita in corso.