Vanoli e il consiglio del Corriere Fiorentino: "Si fidi solo di se stesso"

Quale Fiorentina bisogna aspettarsi? Secondo il Corriere Fiorentino l'ipotesi più probabile è un ritorno al 4-3-3, con Vanoli che sembra ancora alla ricerca della soluzione migliore. Il consiglio, per quanto non richiesto, è che si fidi di se stesso e solo delle sue convinzioni come fece l’anno scorso con un paio di mosse decisive: Fagioli regista e Parisi esterno alto. La Fiorentina, costruita per attaccare ma troppo fragile in fase difensiva, deve ritrovare equilibrio e solidità. La priorità è proteggere una retroguardia che ha subito troppo, senza attribuire tutte le responsabilità ai singoli difensori.

A Udine serviranno compattezza e lucidità

La squadra appare spesso distratta e vulnerabile, tanto che De Gea non è ancora riuscito a mantenere la porta inviolata. Contro l'Udinese mancherà Davis, ma Zaniolo ha ritrovato condizione e brillantezza e rappresenta comunque una minaccia. Oltre alle qualità tecniche, serviranno compattezza e capacità di restare in partita anche nei momenti di maggiore difficoltà. La Fiorentina dovrà dimostrare carattere, sacrificio e soprattutto la volontà di lottare insieme, evitando le disattenzioni già viste a Monza. Il talento individuale non basta: per uscire dalla crisi bisogna tornare a essere una vera squadra.