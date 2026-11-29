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Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: 4-3-3 con Fagioli, dietro ancora Joao Mario
Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 12:30.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Bayo, Palma, Arizala, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Zanoli, Jovanovic. Allenatore: Zanetti.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Atta, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Turnone. Allenatore: Vanoli.
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Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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