Njie tra le poche note liete: oggi pronto a tornare dal primo minuto

Crescono le possibilità di vedere Njie dal primo minuto nella sfida contro l'Udinese. Vanoli lo ha risparmiato lunedì a Monza per averlo al meglio al Bluenergy Stadium, anche a causa di un problema muscolare alla coscia accusato durante la sosta per le Nazionali, che lo aveva costretto a ridurre l'intensità degli allenamenti. Ora che ha recuperato, l'attaccante è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Il suo ingresso contro i brianzoli è stato positivo: Njie ha cercato la profondità e provato a dare vivacità alla manovra viola. In una stagione complicata, scrive il Corriere dello Sport - Stadio, lo svedese rappresenta una delle poche note liete della Fiorentina.

I numeri di Njie in maglia viola

Finora ha collezionato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia, realizzando tre gol consecutivi contro Atalanta, Sassuolo e Juventus e servendo altrettanti assist. Numeri che lo rendono uno degli elementi più importanti a disposizione di Vanoli. Anche la società crede molto nelle sue qualità, tanto da aver già programmato il riscatto dal Torino per 12 milioni di euro, che si aggiungono ai 4 già versati per il prestito oneroso. Un investimento che testimonia la fiducia del club nello svedese, chiamato ora a dare continuità alle prestazioni positive di questi primi mesi in viola. La trasferta di Udine sarà un'altra occasione per confermare il suo valore.