Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina: Vanoli torna al 4-3-3, riecco Fagioli
Paolo Vanoli è pronto a cambiare in vista della delicatissima trasferta di Udine. Dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Monza, il tecnico della Fiorentina sembra intenzionato a puntare sul 4-3-3, affidandosi a un tridente offensivo particolarmente giovane e a un centrocampo chiamato a garantire maggiore equilibrio rispetto alle ultime uscite. Diverse le novità attese nell'undici titolare, alcune delle quali dettate anche dalle assenze con cui deve fare i conti l'allenatore gigliato.
Le scelte in difesa e a centrocampo
Davanti all'intoccabile De Gea, spazio alla coppia di centrali composta da Dragusin e Ranieri, con Jimenez sulla corsia di destra e Joao Mario sulla sinistra. In mezzo al campo Vanoli dovrebbe invece tornare ad affidarsi a Fagioli in cabina di regia, affiancandogli due giocatori dalle caratteristiche fisiche importanti come Ndour e Brescianini. Una soluzione che dovrebbe consentire all'ex Juventus di concentrarsi maggiormente sulla costruzione del gioco, potendo contare sul dinamismo delle due mezzali. Verso la panchina, dunque, Oulai, con Vanoli orientato a privilegiare altre caratteristiche nella composizione del reparto.
Torna Njie, fiducia a Pellegrino
Le novità più interessanti riguardano però il reparto offensivo. Dopo l'iniziale esclusione di Monza, Alieu Njie dovrebbe ritrovare una maglia da titolare sulla corsia di sinistra, con Mastantuono sul versante opposto. Al centro dell'attacco spazio invece a Pellegrino, favorito su Beto per guidare il reparto avanzato. Un tridente chiamato a garantire quella pericolosità offensiva troppo spesso mancata alla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Vanoli si affida dunque alla freschezza e alla qualità dei suoi giovani talenti per provare a conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlström, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati