Paratici: "Ci aspettavamo le difficoltà. Vanoli è la persona giusta"

Queste le parole a Dazn del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, prima della sfida contro l'Udinese: “Il ritiro non è sempre punitivo ma anche costruttivo. Questa squadra ha cambiato molti giocatori in estate. Sono arrivati tanti giovani: sono usciti calciatori di 28-29-30 anni e ne sono arrivati di 20-21-22 da ogni parte del mondo. Poi nessuno fa caso al fatto che, dal primo di settembre, sono stati quaranta/quarantacinque giorni con le proprie Nazionali. Lo stare insieme può aiutare la formazione di questo gruppo”.

Finora sono mancati Beto e Atta per motivi diversi.

“Sono giocatori importanti, ma non sono solo loro che stanno mancando. È un processo. Sapevamo quest’estate di andare incontro a delle difficoltà. Cambiando i più esperti con i giovani abbiamo deciso di fare il percorso più difficile: non ci sono scorciatoie, dobbiamo passare in mezzo alle difficoltà con consapevolezza. Siamo molto lucidi e abbiamo chiarezza d’intenti rispetto a quello che vogliamo fare: piano piano arriveremo al nostro obiettivo”.

Come giudica il lavoro del tecnico Vanoli?

"Paolo è un allenatore di grandissima energia e grandissimi valori, che conosce bene la città, la piazza, questa squadra. Ha un rapporto eccezionale con noi, di una super trasparenza in tutti gli aspetti, quindi è sicuramente l’uomo giusto per noi”.