Zaniolo vs Mastantuono: l'ex viola non trovò l'intesa con Palladino

Udinese-Fiorentina mette di fronte due giocatori chiamati a fare la differenza con il proprio talento: Nicolò Zaniolo e Franco Mastantuono. Il numero 10 bianconero ha vestito la maglia viola tra febbraio e giugno 2025, senza però trovare l'intesa con Palladino. Dopo essersi rilanciato a Udine, ha attraversato un inizio di stagione complicato tra infortuni e problemi con la Nazionale. Nell'ultima gara contro il Bologna ha però ritrovato il gol, firmando il pareggio e la sua seconda rete in campionato. Con Paolo Zanetti sembra esserci un buon rapporto. "Deve continuare a divertirsi a giocare a pallone, che è la cosa che gli riesce meglio", ha dichiarato il tecnico. Contro la Fiorentina, Zaniolo sarà chiamato a guidare un attacco in emergenza, probabilmente con Vakoun Bayo al centro.

Dall'altra parte c'è Mastantuono

Dall'altra parte Vanoli punta su Franco Mastantuono, talento argentino cresciuto nel River Plate e ancora nel mirino del Real Madrid. Dopo la tripletta all'esordio del tecnico viola, è tornato al gol nella vittoria contro il Sassuolo, una delle sole due conquistate dalla Fiorentina in campionato, entrambe in trasferta. Con 946 minuti giocati è tra gli elementi più utilizzati della rosa, ma dopo prestazioni di qualità ha alternato anche prove meno brillanti, come quella di Monza. A Udine sarà chiamato a ritrovare incisività e a trascinare i viola. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.