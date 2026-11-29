Vanoli e la formazione, Repubblica: "Il 4-3-3 una richiesta del club"

La Fiorentina scende in campo alle 12.30 a Udine con l'obiettivo di conquistare punti preziosi per avvicinarsi alla quota salvezza dei 40. La sconfitta contro il Monza ha aumentato le pressioni su Paolo Vanoli, che ha però ribadito di essere concentrato esclusivamente sulla squadra e sulla partita. Il tecnico ha inoltre confermato la propria convinzione di poter guidare il gruppo: "Sono l’uomo giusto al posto giusto". Durante i tre giorni di ritiro al Viola Park, la squadra ha avuto modo di rivedere gli errori commessi e discutere delle difficoltà attraversate.

Il cambio di modulo e l'umiltà

Vanoli ha insistito su tre aspetti fondamentali: "Umiltà, spirito e classifica", escludendo qualsiasi problema nei rapporti con i giocatori. Il messaggio è quello di ritrovare attenzione, sacrificio e capacità di aiutarsi reciprocamente, senza sottovalutare nessun avversario. A Udine il tecnico si aspetta una partita intensa e combattuta, nella quale sarà importante mantenere ordine e un'identità di gioco anche sotto pressione. Per ritrovare equilibrio è previsto un 4-3-3 con un centrocampista in più, soluzione auspicata informalmente anche dalla società. Lo scrive la Repubblica (ediz. Firenze).