VLAHOVIC, Chiude la porta ad un addio in inverno

La Gazzetta dello Sport sfrutta l'incrocio tra due nomi molto chiacchierati del mercato come Scamacca e Vlahovic per fare un punto sul futuro dell'attaccante serbo. Lui ha chiuso la porta all’ipotesi di un addio nella finestra invernale. E anche Rocco Commisso è della stessa idea, a meno che non arrivi un’offerta folle. Di sicuro però c'è che il percorso del classe 2000 in maglia viola si sta avviando alla fine, con le strade che presumibilmente a giugno si separeranno: il giocatore vuole riportare la Fiorentina in Europa e poi cercare nuove sfide, più ambiziose