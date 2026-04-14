Vitale a La Nazione: "Che gioia la Rondinella in D. Un'impresa"

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Queste le parole del dirigente sportivo, Pino Vitale, a La Nazione sulla promozione in Serie D della Rondinella Marzocco: “Sono davvero contento, la Rondinella si merita il meglio: dopo aver fatto la storia e aver vissuto pagine buie, è bello rivederla a questi livelli. È la vittoria del presidente Bosi che ha gestito il club in maniera impeccabile, ha programmato, si è circondato di persone ambiziose e ha costruito qualcosa di solido. Dispiace enormemente che non abbia potuto assistere a questa impresa che è soprattutto la sua impresa”.

Oggi cos’è cambiato rispetto ai suoi tempi?

"Spero che la società possa fare il nostro stesso percorso, il club ha tutto per tornare nei professionisti ed essere di nuovo considerato la seconda squadra di Firenze, dopo la Fiorentina. All’epoca era un’altra storia, ma le storie si ripetono. Certo, i tempi erano diversi, prima la squadra era più seguita, oggi si allena a Ponte a Greve...".

Tornerà mai allo stadio ’Buozzi’?

"Sono il primo tifoso della Rondinella, non averla portata in serie B è il rimpianto più grande della mia carriera, ci andammo davvero vicini. Tutto quello che ho avuto la fortuna di fare nel mondo del calcio, l’ho fatto grazie alla Rondinella. Sono sicuro che tornerò allo stadio e sarò ancora più felice di farlo quando sarà finalmente ridipinto di biancorosso. Ci credo ancora e non perdo la speranza. Nel rispetto della storia, ma anche nel rispetto dell’impresa che oggi hanno compiuto questi ragazzi".