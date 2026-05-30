Ancora Galloppa: "Da Capello a Guardiola, ecco a chi mi ispiro. Kouadio ha una dedizione sopra la norma"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista rilasciata da Daniele Galloppa al Corriere dello Sport, il tecnico della Primavera della Fiorentina ha anche parlato di un singolo protagonista della vittoria in finale contro il Parma: "Mmm, i nomi non mi piacciono. Ti dico però questo: Eddy Kouadio, che ha segnato nella partita scudetto, appena arrivato aveva una grandissima fisicità ma era tanto dietro agli altri per aspetti tecnici e tattici. Il suo è il risultato di impegno e dedizione sopra la norma". Sulle sue fonti di ispirazione come allenatore invece Galloppa ha rivelato: "Ho preso un po’ da tutti... Beh io te li nomino: Capello e la gestione dei campioni, Spalletti e la proposta di calcio, la linea difensiva di Giampaolo, che poi io faccio qualcosa di molto diverso, ma a livello di attenzione è stata preziosa. Poi la proposta finale deve essere tua.

Certo, i tecnici che ispirano la mia idea di possesso e gestione li ho visti tanto: Guardiola, De Zerbi, Fabregas. Ti dico una cosa ma - ti prego - non farmi passare per presuntuoso perché non lo sono e detesto chi lo è: ho visto proporre da Fabregas una cosa che io avevo fatto tre anni fa con la Under 17. Chiaro, io non sono nessuno e lui è Fabregas, è giusto così e stop. Sono stato contento però. E poi ancora i modelli: per la gestione Ancelotti e Klopp sono i top".