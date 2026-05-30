Fiorentina al lavoro per la squadra B: le tempistiche per ottenerla sono lunghe
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La Fiorentina sta ormai pensando da diverso tempo ad allestire la squadra B e in attesa di sviluppi sta lavorando per una serie di accordi che permettano ai ragazzi viola di andare in prestito, magari in B o in C (vedi Rubino a Carrara o Antenucci finito addirittura al Las Palmas), per formarsi e tornare più forti. Per arrivare ad avere la squadra B infatti il percorso è lungo (serve mettersi in lista e aspettare eventuali ripescaggi) e non sempre l’esigenza di far giocare i propri ragazzi si sposa con le priorità dei club in cui vanno in prestito. Il rischio insomma, sottolinea il Corriere Fiorentino, è quello di arrivare a disperdere il talento.
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