Restyling Franchi, arrivato ordine di servizio alle ditte: "Lavori esterni prima di ferragosto"

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Proseguono i lavori di restyling dello stadio Franchi, con il cantiere impegnato su due fronti principali. Come riporta stamani La Nazione, da un lato procede il montaggio delle strutture portanti della copertura della nuova Curva Fiesole, intervento che dovrà essere completato entro il 26 agosto secondo il cronoprogramma. Parallelamente invece prenderanno forma i lavori nelle aree esterne, un intervento non più rinviabile visto che, come si legge nell'atto di approvazione della variante numero cinque al contratto d'appalto, si lega all'agibilità dell'impianto. Con tanto di ordine di servizio inviato dalla direzione lavori dove si specifica che "i lavori dovranno essere finiti in tempo utile per la partita di campionato prevista per il 29 agosto 2026 ovvero per permettere agli enti preposti il rilancio dell'agibilità dell'impianto".

L'obiettivo indicato nella perizia di variante è completare questa fase entro il 9 agosto, così da consentire lo svolgimento della gara di Coppa Italia prevista a metà mese e appunto della prima partita di campionato del 29 agosto, data che la Fiorentina punta a celebrare in casa in occasione del centenario. Gli interventi riguarderanno soprattutto la viabilità e l'accesso dei tifosi, con l'ampliamento delle aree di passaggio attorno allo stadio, nuove pavimentazioni, illuminazione, recinzioni e opere di drenaggio. La quinta variante al progetto prevede inoltre alcune modifiche agli spazi esterni, tra cui la riduzione di posti auto nel piazzale Campioni del '56 e il trasferimento del monumento dedicato ai tifosi all'interno del giardino "Niccolò Galli".