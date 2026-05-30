De Santis: "El Shaarawy a zero, perché no? Occhio a Laurienté"
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L’intermediario Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per parlare dei movimenti di mercato in casa Fiorentina: “Manca qualche dettaglio pere Grosso, che a me piace come tecnico perché ha dimostrato all’estero, prima, e in Italia, poi, di aver un certo tipo di ambizione. Sinceramente mi convince, sono a favore di questo tipo di scelta. El Shaarawy? Lo prenderesti a parametro zero e potrebbe essere un giocatore affidabile. Lauriente? Si sposerebbe benissimo con il gioco che Grosso vorrà proporre a Firenze. Senza dimenticare Koné in mezzo al campo, un giocatore molto interessante per il campionato Italiano”.
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Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibiledi Pietro Lazzerini
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