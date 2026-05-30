Muharemovic ringrazia Grosso: "Mi sento più forte grazie a lui"

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Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, ha parlato a Spormediaset della sua esperienza alla corte di Fabio Grosso: "Certo, grazie al mister e alla squadra che mi ha preso due anni fa quando qualcuno non mi voleva vedere al top. Fabio Grosso, Francesco Palmeri, Giovanni Carnevali e tutto il club mi hanno voluto bene, hanno visto che avevo qualità; mi sento molto più forte grazie a loro".

Grosso vicino alla Viola

Ricordiamo che che con ogni probabilità Fabio Grosso sarà il nuovo alleantore della Fiorentina. L'accordo con la dirigenza viola è a un passo: resta solo da trovare la quadra sullo staff tecnico che lo assisterà a Firenze. Ma la scelta del ds Fabio Paratici ricadrà su di lui. Grosso è reduce da un undicesimo posto al Sassuolo, con 49 punti ottenuti e 14 gare vinte. A ore è attesa la fumata bianca dell'operazione.