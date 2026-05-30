Per liberare Grosso dal Sassuolo resta il nodo staff: i viola valutano di inserire Nzola

vedi letture

Restano ancora da definire alcuni dettagli prima che Fabio Grosso possa diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. L’intesa tra il club viola e il tecnico, infatti, non è mai stata in discussione, visto che ul tavolo c’è un contratto biennale da 1,2 milioni di euro a stagione, con opzione per un terzo anno. Prima di legarsi alla Fiorentina, però, Grosso dovrà risolvere il proprio rapporto con il Sassuolo. La trattativa per la separazione, sottolinea stamani La Nazione, è in corso e, pur non rappresentando un ostacolo insormontabile, richiede ancora qualche giorno per essere definita.

Resta poi da chiarire anche la questione legata allo staff tecnico. La Fiorentina potrebbe infatti riconoscere al Sassuolo una forma di compensazione per liberare allenatore e collaboratori. Tra le ipotesi al vaglio ci sono il trasferimento di M'Bala Nzola o l'inserimento di un'operazione di mercato che coinvolga uno dei giocatori neroverdi già accostati ai viola. I profili seguiti sono quelli di Armand Laurienté, Kristian Thorstvedt e Cristian Volpato, talento che il club aveva seguito con grande interesse anche la scorsa estate.