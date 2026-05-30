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Al VP lezione conclusiva del corso Sport Management: le immagini
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Nella giornata di oggi è terminata la seconda edizione del corso di alta formazione in Sport Management e Sostenibilità, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ACF Fiorentina. Stamani si è tenuto il Panel conclusivo, in cui sono intervenuti il dg Alessandro Ferrari e il ds Fabio Paratici. La lezione, tenuta dal Professor Tiberio Daddi e da Alessio Novi, si è svolta all’interno del Rocco B. Commisso Viola Park e in questa occasione Carla Bonacci, Direttrice People & Organization di Fiorentina, ha consegnato gli attestati ai corsisti.
Questo il post della mattinata pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del centro sportivo Vaiola Park:
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Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibiledi Pietro Lazzerini
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2 Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibile
Copertina
FirenzeViolaDa Prandelli a Italiano, la storia Viola insegna: ecco perché Grosso può sorprendere la Fiorentina
Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
Andrea GiannattasioPer Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-out
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