Social Al VP lezione conclusiva del corso Sport Management: le immagini

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Nella giornata di oggi è terminata la seconda edizione del corso di alta formazione in Sport Management e Sostenibilità, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ACF Fiorentina. Stamani si è tenuto il Panel conclusivo, in cui sono intervenuti il dg Alessandro Ferrari e il ds Fabio Paratici. La lezione, tenuta dal Professor Tiberio Daddi e da Alessio Novi, si è svolta all’interno del Rocco B. Commisso Viola Park e in questa occasione Carla Bonacci, Direttrice People & Organization di Fiorentina, ha consegnato gli attestati ai corsisti.

Questo il post della mattinata pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del centro sportivo Vaiola Park: