Grosso-Fiorentina, il club viola non ha mai voluto pagare una buonuscita al Sassuolo

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I modi con cui la Fiorentina ha tenuto nel limbo Paolo Vanoli in attesa di chiudere con Fabio Grosso sono quanto meno rivedibili. Il club viola ha scelto infatti di arrivare fino alla scadenza dell’opzione di rinnovo a favore del club, prevista per la giornata di oggi.

Per quanto riguarda invece il capitolo Grosso-Sassuolo, il Corriere dello Sport riporta come la Fiorentina non aveva alcuna intenzione di pagare una buonuscita per liberare il tecnico dai neroverdi, con eventuali operazioni di mercato tra club che si muoveranno dunque su binari paralleli. Tutto ciò ha allungato un po’ più in là lo spostamento dello stesso dall’Emilia alla Toscana, innescando la conseguente richiesta di Ferrari e Paratici fatta nei confronti di Vanoli di voler aspettare l’ultimo giorno della scadenza per liberare a loro volta il tecnico varesino.

