Kouadio-Kospo, la Fiorentina ha in casa la coppia di centrali del futuro

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La coppia di difensori centrali della Fiorentina Primavera, ossia Kouadio-Kospo, campione d'Italia dopo la vittoria di giovedì sera al Viola Park contro il Parma, può rappresentare una risorsa importante per la prima squadra in vista della prossima stagione. Kouadio infatti è apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di poter giocare sia a destra in una linea a quattro, ma soprattutto come centrale sia a quattro che a tre. È un giocatore ancora da sgrezzare tecnicamente, ma va ricordato che è stato il migliore in campo della finale, ricevendo il prestigioso premio Morosini come man of the match.

Kospo invece, arrivato un anno fa da Barcellona e nelle considerazioni iniziali di Pioli e Pradé forse già pronto per essere da prima squadra subito, dopo dodici mesi potrebbe finalmente avere la giusta occasione di emergere tra i grandi. Lo riport La Repubblica.