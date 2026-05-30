Valorizzazione dei giovani e bel gioco: ecco perché Paratici punta su Grosso

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La scelta di Fabio Paratici di puntate su un allenatore come Fabio Grosso, che ieri si è avvicinato ulteriormente alla Fiorentina di fatto trovando l’accordo per la rescissione con il Sassuolo (condicio sine qua non per poi firmare con i viola), è pensata anche e soprattutto nell'ottica di arrivare a valorizzare i tanti ragazzi del settore giovanile viola, per creare una Fiorentina ambiziosa che utilizzi il bel gioco come arma principale e che riesca a valorizzare talenti, da ricercare altrove ma soprattutto da coltivare in casa. Lo riporta stamani La Repubblica.