Fiorentina, quale futuro per i ragazzi della Primavera? L'esempio Pisilli fa riflettere

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Questa mattina il Corriere Fiorentino, nell'analizzare il successo della Fiorentina Primavera, divenuta giovedì sera campione d'Italia, si pone il seguente quesito. Saranno famosi i vari Leonardelli, Montenegro (centrocampista tra i più stimati della categoria), Kospo (che aspetta ancora di esordire in prima squadra), Braschi e compagnia? Risposta difficilissima da dare, rimarca il quotidiano, perché ovviamente ognuno di loro dovrà fare il suo percorso e chi vivrà vedrà.

I dubbi però restano perché la storia dice che in Italia per i giovani c’è poco spazio: riprendendo i tabellini delle ultime 3 finali scudetto (Sassuolo-Roma, Fiorentina-Inter e il Fiorentina-Parma di 2 giorni fa), oggi solo il romanista Pisilli ha un posto fisso in prima squadra. Un dato che racconta da solo quanti talenti sbattano la testa nel salto tra Primavera e calcio professionistico.