Braschi, il futuro dipende dal ritiro estivo e da Grosso: resta viva l'ipotesi prestito
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Il futuro di Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 capocannoniere della Fiorentina Primavera campione d'Italia, è ancora incerto. Braschi, che ha giocato titolare con il Genoa alla penultima di campionato e che ha colpito un palo pochi minuti dopo il suo debutto in Serie A a Roma contro i giallorossi di Gasperini, dovrà convincere Grosso durante il ritiro estivo, e nel caso questo dovesse accadere, non è escluso che il giocatore possa rimanere alla Fiorentina. Altrimenti andrà a giocare, da protagonista, altrove per poi tornare.
Magari al posto di Kean e Piccoli. Lo riporta La Repubblica.
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