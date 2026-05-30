Primavera, Avellino su Kouadio e Braschi: anche Balbo al centro del mercato

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Le vittorie, come quella ottenuta dalla Primavera di Daniele Galloppa che ha riportato lo scudetto alla Fiorentina dopo 43 anni, aiutano ad attirare le attenzioni e quest’estate i giovani ragazzi che hanno contribuito al successo di categoria (ma anche il loro allenatore) avranno tante richieste. In tal senso, riporta il Corriere Fiorentino, l’Avellino si è già mosso per Braschi e Kouadio, mentre la Samp vuole tenersi Martinelli, ma offerte sono già arrivate anche per il terzino Balbo, un altro dei fidati di Vanoli in prima squadra.