Primavera, Avellino su Kouadio e Braschi: anche Balbo al centro del mercato
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Le vittorie, come quella ottenuta dalla Primavera di Daniele Galloppa che ha riportato lo scudetto alla Fiorentina dopo 43 anni, aiutano ad attirare le attenzioni e quest’estate i giovani ragazzi che hanno contribuito al successo di categoria (ma anche il loro allenatore) avranno tante richieste. In tal senso, riporta il Corriere Fiorentino, l’Avellino si è già mosso per Braschi e Kouadio, mentre la Samp vuole tenersi Martinelli, ma offerte sono già arrivate anche per il terzino Balbo, un altro dei fidati di Vanoli in prima squadra.
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Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibiledi Pietro Lazzerini
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2 Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibile
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Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
Andrea GiannattasioPer Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-out
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