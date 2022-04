VIOLA, Oggi e sabato tutti allo stadio: Firenze ci crede

Firenze si è innamorata della Fiorentina plasmata da Italiano e costruita sul coraggio, le motivazioni e in qualche modo la spensieratezza di un gruppo dove tutti sono pronti a fare tutto per l'altro. Così oggi sarà un mercoledì di lavoro e di festa allo stesso tempo, con i tifosi che popoleranno il Franchi per l'allenamento a porte aperte, fornendo un abbraccio vero e concreto alla squadra. Questo per testimoniare che la città c'è e crede nel miracolo Europa, in un futuro che riaccenda emozioni rimaste troppo nel passato. Ma non è tutto: i biglietti per la sfida contro il Venezia si trovano a prezzi da tutto esaurito garantito, per quello che sarà l'abbraccio numero 2. A riportarlo è La Nazione.