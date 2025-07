Dagli inviati Il saluto di Pioli dopo l'arrivo al Viola Park: le immagini di FirenzeViola

Dopo l'ingresso in macchina al Viola Park, il neo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, dopo un saluto ai dirigenti (il dg Ferrari e il ds Pradè) e dipendenti in quel momento presenti al centro sportivo (che lui non ha conosciuto e vissuto nella precedente esperienza viola), ha voluto salutare anche i tifosi attraverso i giornalisti presenti. Il tecnico è apparso sorridente e motivato a iniziare la sua terza avventura in viola. Ecco le immagini di FirenzeViola: