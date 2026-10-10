Viola, obiettivo riscatto: per la Gazzetta dello Sport Paratici e la società sognano la Coppa Italia
Nella conferenza stampa della vigilia, Paolo Vanoli ha trasmesso tranquillità e fiducia, assumendo il ruolo di guida di una Fiorentina giovane, che deve ancora migliorare nella continuità ed evitare cali di concentrazione. Il tecnico invita a guardare avanti senza lasciarsi condizionare dagli allarmismi, forte anche dei risultati ottenuti: con lui in panchina, i viola sono rimasti imbattuti in 12 delle ultime 13 gare di campionato. Un bilancio che alimenta le ambizioni della società, intenzionata a tornare in Europa nella stagione del centenario e a puntare anche a un trofeo.
Il sogno è quello di alzare la Coppa Italia, competizione a cui tengono particolarmente la proprietà e il direttore sportivo Fabio Paratici. Dopo aver raggiunto la salvezza soltanto all’ultimo, la Fiorentina vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà e dare concretezza al progetto di rilancio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati