Viola, obiettivo riscatto: per la Gazzetta dello Sport Paratici e la società sognano la Coppa Italia

Viola, obiettivo riscatto: per la Gazzetta dello Sport Paratici e la società sognano la Coppa ItaliaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Nella conferenza stampa della vigilia, Paolo Vanoli ha trasmesso tranquillità e fiducia, assumendo il ruolo di guida di una Fiorentina giovane, che deve ancora migliorare nella continuità ed evitare cali di concentrazione. Il tecnico invita a guardare avanti senza lasciarsi condizionare dagli allarmismi, forte anche dei risultati ottenuti: con lui in panchina, i viola sono rimasti imbattuti in 12 delle ultime 13 gare di campionato. Un bilancio che alimenta le ambizioni della società, intenzionata a tornare in Europa nella stagione del centenario e a puntare anche a un trofeo.

Il sogno è quello di alzare la Coppa Italia, competizione a cui tengono particolarmente la proprietà e il direttore sportivo Fabio Paratici. Dopo aver raggiunto la salvezza soltanto all’ultimo, la Fiorentina vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà e dare concretezza al progetto di rilancio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport