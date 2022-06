VIOLA, Chiesa, Gattuso e le tensioni tra le stagioni

Come riporta il Corriere Fiorentino, in casa viola il il passaggio da una stagione all’altra si è sempre portato dietro qualche problema se non vere e proprie burrasche. Vedi Beppe Iachini, che nei mesi estivi del 2020 si guadagnò una conferma inaspettata guidando la Fiorentina lungo la strada della salvezza, scelta non troppo in linea coi contatti portati avanti con Ivan Juric. Così come a inizio campionato 2020-21 la cessione di Federico Chiesa portò a tensioni già vissute in passato fin dal primo viaggio in America della squadra. Poi, se per la fumata nera del rapporto con Vlahovic è bastato attendere l’ottobre scorso dopo che il serbo era stato trattenuto di fronte all’offerta dell’Atletico Madrid, è stato soprattutto con Gennaro Gattuso che la Fiorentina ha vissuto il suo giugno più infuocato.