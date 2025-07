Ufficiale Altro prestito per Distefano: il classe 2003 girato in B alla Carrarese

Altro prestito in Serie B per Filippo Distefano: la Fiorentina ha da poco ufficializzato il suo passaggio temporaneo alla Carrarese. Dopo le esperienze alla Ternana e al Frosinone, terza esperienza lontana dal Viola Park per il classe 2003, che rimarrà in Toscana ma scenderà in cadetteria coi gialloazzuri. Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Filippo Distefano fino al 30 giugno 2028, con opzione a favore dei viola. Contestualmente al rinnovo, la Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore alla Carrarese, Club che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie B".