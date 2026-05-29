Viery, il Gremio rifiuta 12 mln dai viola. Piace in Premier, ad ora è fuori budget

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Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio si torna anche sulla trattativa che la Fiorentina ha provato a portare avanti in queste ore per Viery Fernandes Santos Lopes, in arte Viery, difensore mancino classe 2005 del Gremio. I viola hanno recapitato dalle parti dei brasiliani un'offerta da 12 milioni di euro che sono stati ritenuti insufficienti dai verdeoro, col cammino per arrivare al giovane difensore centrale che si fa sempre più in salita.

Su di lui, riporta il quotidiano sportivo, ci sono anche gli occhi della Premier League (Newcastle su tutti) e soprattutto una richiesta non banale da parte del suo club: per privarsi di uno come Viery il Gremio chiede 20 milioni di euro, una cifra in questo momento fuori budget per le casse viola.