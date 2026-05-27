La Viola che verrà, dubbi sul riscatto di Solomon: anche il futuro di Gosens è in bilico

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La Fiorentina sta facendo dei ragionamenti a livelli di costo/beneficio anche per quanto riguarda il futuro di Solomon. Qualche dubbio fisico c'è per procedere col riscatto. Possibile, riporta La Nazione, che si cerchi uno sconto, perché comunque di esterni ne potrebbero servire diversi, visto anche il probabile arrivo di Grosso in panchina. In mediana invece ci sono dubbi anche su un altro giocatore arrivato a Firenze a gennaio, ossia Fabbian (riscattato obbligatoriamente dal Bologna), per il quale al pari di Fazzini potrebbe esserci l'opzione prestito ma un innesto di qualità è atteso.

Sulla via della cessione anche Fortini e Dodo, mentre Gosens è più in bilico. Lui vorrebbe restare e l'infortunio di Parisi potrebbe convincere la Fiorentina a tenerlo. Ma di fronte a una buona offerta le cose cambierebbero.