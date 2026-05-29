FirenzeViola Fiorentina, De Gea non è più al centro del progetto: il punto portieri

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De Gea vorrebbe restare alla Fiorentina ma non è più un punto fermo per il club viola che si guarda intorno anche per il ruolo di portiere

Ieri David De Gea ha fatto un post su Instagram per fare un bilancio di una stagione ringraziando e salutando tutti prima di concedersi il giusto riposo per poi ricominciare. Il dubbio è però se lo spagnolo ripartirà proprio dalla Fiorentina.

La prima stagione di De Gea è stata super

De Gea a Firenze sta bene e tutti i tifosi gli vogliono bene, consapevoli che un campione con il suo curriculum non sempre passa da queste parti. Dopo gli anni di Manchester e un anno di stop Firenze per lui è stata una scommessa da cui ripartire, con un ingaggio quasi ridicolo per i suoi standard. E in viola il portiere ha sfoggiato il miglior repertorio, per niente arrugginito. Scommessa insomma vinta per lui e per la società viola che nel giugno scorso non ebbe certo dubbi nel prolungargli il contratto, raddoppiandogli lo stipendio.

Seconda stagione in salita

La stagione è andata però male per tutti ed anche De Gea, l’anno precedente insuperabile, ne ha risentito con diversi errori e pochi miracoli almeno per tutta la prima parte. Vanoli ad un certo punto l’ha premiato con la fascia e la responsabilità ha sicuramente alzato le sue prestazioni, in crescendo e determinanti in diverse partite.

Ora De Gea non più al centro del progetto

Ma la dirigenza ora sta riflettendo se abbassare il monte ingaggi, con la necessità dunque di tagliare i giocatori più costosi, tra cui proprio il portiere, ormai tra l’altro 35enne. Un sacrificio economico unito anche ad una volontà di voltare pagina da parte della dirigenza viola dopo l’annata horror: lo spagnolo insomma non è più al centro del progetto viola. La Juventus invece lo tiene ancora in considerazione, l’Inter ci fa un pensierino… Per De Gea gli estimatori non mancano insomma. Mentre nelle scorse ore si è parlato di nuovi arrivi e di un possibile interessamento viola per Provedel, con la Lazio che si ritrova un Motta terzo incomodo tra lui e Mandas, uno dei quali da sacrificare.

Gli altri portieri viola

C’è poi da trovare una sistemazione a Christensen e valutare se l’esperienza di Martinelli maturata nei sei mesi alla Samp lo rende pronto alla Fiorentina o andare di nuovo in prestito (probabilmente alla stessa Samp): ieri sera a tal proposito il portiere fiorentino ha a lungo parlato con Goretti. L’unica certezza in questo momento è solo Luca Lezzerini visto che la Fiorentina ha esercitato l’opzione per altri due anni. Almeno lui chiuderà la carriera a Firenze, dove l’aveva iniziata.