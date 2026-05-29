Dall'ex Longo all'incognita staff: Grosso, alla Fiorentina diverse figure ci sono già

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In avvicinamento al probabile arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, La Nazione si concentra sullo staff tecnico che potrebbe comporre il nuovo allenatore viola, qualora si definisse il tutto com'è ormai probabile da giorni. Il quotidiano locale riparte dal probabile arrivo dello storico vice di Grosso, già calciatore a Firenze ai tempi della Florentia Viola, ovvero Raffaele Longo.

Per il resto, la Fiorentina dispone già internamente di diverse figure che in passato hanno collaborato sia con Pioli che con Vanoli: dai preparatori dei portieri Bianchi e Dall’Omo, passando per il match analyst Tordi, fino al preparatore atletico Butini e al collaboratore tecnico Nizelik. Nella stagione appena conclusa si sono aggiunti anche il preparatore Mazza e il match analyst Sandri, entrambi promossi dalla Primavera. Si tratta di professionisti sotto contratto col club viola, non scelti direttamente dagli allenatori che si sono susseguiti. Appare complicato immaginare che Grosso possa trasferire a Firenze l’intero staff avuto a Sassuolo.