Calciomercato Il Gremio rifiuta la prima offerta della Fiorentina per Viery: valutazione da 20 milioni

vedi letture

La Fiorentina ha mostrato un concreto interesse per Viery del Gremio ma la potenziale offerta è troppo bassa rispetto alla valutazione del club brasiliano

Il Gremio ha rifiutato il primo approccio della Fiorentina per il difensore centrale classe 2005 Viery. Il giocatore, tra i giovani prospetti più interessanti dei campionati brasiliani, viene valutato non meno di 20 milioni di euro, contro i 12 più bonus proposti dai viola tramite intermediari. La società di Porto Alegre è convinta che presto arriveranno proposte più ricche per il proprio gioiello, con alcuni club inglesi che hanno già mostrato interesse tramite intermediari e osservatori. Il Newcastle soprattutto si sarebbe già mosso prospettando ai brasiliani un'offerta ufficiale che potrebbe essere presentata entro l'inizio ufficiale del calciomercato.

Viery e Obert: la Fiorentina cerca un difensore mancino

Nella giornata di oggi dalla Sardegna è arrivata anche la notizia di un presunto interessamento dei viola per Adam Obert, altro giocatore di piede mancino che può giocare sia come centrale che come terzino sinistro, esattamente come Viery. Evidentemente Paratici e la Fiorentina si stanno muovendo su giocatori con queste caratteristiche sia per sistemare il quadro dei difensori centrali, sia per sopperire alla prolungata assenza dai campi di Fabiano Parisi, infortunatosi nella penultima giornata di Serie A nella vittoria contro la Juventus e operato al ginocchio per la rottura del legamento crociato.