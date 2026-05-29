Calciomercato Tra Spagna, Verona e Firenze: Valentini e Moreno non conoscono ancora il loro destino

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Nicolas Valentini e Matias Moreno non sanno ancora quale sarà il loro destino. Due percorsi e due stagioni diverse, entrambi in attesa di comunicazioni

C’era una volta una Fiorentina più argentina, un po’ svanita in questi anni tra cessioni pesanti, ritorni in patria e giri di prestito che hanno coinvolto tanti calciatori di proprietà viola. Molti di questi erano stati presi con l’ambizioni di essere tirati su in Prima Squadra per diventare pilastri del futuro, oggi invece risultano più incertezze che veri e propri punti fermi. È il caso di Nicolas Valentini e Matias Moreno, due giocatori dai percorsi differenti e che non hanno ancora trovato la loro collocazione nel mondo Fiorentina.

Valentini e una scelta del Verona ancora da prendere

La carriera del classe 2001 sembrava prendere tutt’altra piega un paio d’anni fa, quando andava in scadenza di contratto col Boca Juniors e veniva cercato anche da diversi club italiani prima della Fiorentina. Che poi, appunto, ci si è fiondata a capofitto convinta di prendere un centrale tra i più interessanti del panorama argentino. In effetti i trascorsi negli Xeneizes e le giovanili fatte con la maglia della Seleccion facevano pensare questo, ma al suo arrivo a Firenze è stato subito dirottato a Verona, dove è rimasto anche questa stagione. Il club scaligero fino a poco tempo aveva fatto capire agli agenti di Valentini di non voler esercitare il diritto di riscatto da 3-4 milioni pattuito un anno fa, ma una decisione finale non era ancora stata presa e nel frattempo il difensore ha cambiato procuratore. Il ragazzo è in attesa di comunicazioni ufficiali, ma ad oggi è più probabile che venga confermata tale sensazione che il contrario, complice anche la retrocessione dell’Hellas.

Moreno, la salvezza del Levante può essere decisiva

Quello di Moreno è invece un percorso assai diverso. Messosi in mostra in patria con la maglia del Belgrano, la sua carriera è stata meno “appariscente” in fase di slancio rispetto a quella del connazionale, ma tra i due è proprio il classe 2003 ad aver giocato di più col giglio sul petto (Valentini non ha fatto neanche una presenza a Firenze). Il prestito al Levante gli è servito per mettere sulle spalle una buona stagione in un grande campionato europeo, condita dalla salvezza raggiunta alle ultime curve. Proprio per il destino incerto del club spagnolo, l’entourage del giocatore non ha ancora ricevuto comunicazioni sul futuro del ragazzo. Ad ora si registra da parte dei Granotes la voglia di confermare il centrale, non quella di sborsare i 15 milioni previsti dall’accordo con la Fiorentina. Probabile che venga rinegoziato l’accordo, Moreno sta bene a Levante e non si tirerebbe indietro da una permanenza, ma la questione è tutta da risolvere.