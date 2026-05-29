Fiorentina-Sassuolo a lavoro per liberare Grosso. Nzola può tornare utile

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Anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sulla panchina della Fiorentina, anche se la scelta di Fabio Paratici è stata già fatta e porta al nome di Fabio Grosso. Che prima di firmare coi viola deve incontrare il Sassuolo e liberarsi dal suo accordo in essere coi neroverdi, solo dopo potrà ufficializzare il passaggio a Firenze e sottoscrivere un contratto biennale da 1,2 milioni a stagione. Resta, appunto, da trovare la quadra per sganciare Grosso dalla realtà emiliana.

Anche su questo si focalizza la Gazzetta, ribadendo che tra i due club ci sarà da definire anche la buonuscita: la chiave potrebbe essere l’attaccante M’Bala Nzola, di proprietà della Viola ma in prestito agli emiliani, che vorrebbero riscattarlo. Pure Fabio Paratici ha ancora qualche pratica da sbrigare prima dell’annuncio: dovrà incontrare Paolo Vanoli per comunicargli ufficialmente che l’opzione per la prossima stagione non verrà esercitata.