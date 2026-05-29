La Fiorentina cerca un centrale mancino: occhio anche ad Acerbi

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Come vi abbiamo anticipato su queste pagine, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore di piede mancino. Tra le opzioni, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Tirreno, c’è Francesco Acerbi che non rinnoverà il suo contratto con l’Inter. La dirigenza viola potrebbe pensarci nell’ottica di integrare il reparto arretrato da consegnare a Fabio Grosso non appena l’allenatore sarà pronto a trasferirsi a Firenze.

Le alternative per la difesa

Il quotidiano scrive che va considerato anche Federico Baschirotto seppure di piede destro. Non solo. Come scrivevamo su FirenzeViola.it, da tenere d'occhio Viery per il quale il Gremio ha già rifiutato un'offerta da 12 milioni da parte della Fiorentina, e Adam Obert del Cagliari. Entrambi profili che stuzzicano l'interesse della società viola, che nelle prossime settimane proverà a concretizzare l'arrivo di un centrale da garantire a Grosso.