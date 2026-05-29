Fasce da rifare, la Fiorentina su tanti profili: graditi anche Belghali e Banda

vedi letture

Sarà un mercato estivo che vedrà la Fiorentina impegnata su più fronti. La rosa è praticamente da rifondare in ogni reparto e i cambiamenti che verranno apportati saranno parecchi, e uno dei reparti che sembra pronto a subire più variazioni è quello degli esterni. A fare un punto è La Gazzetta dello Sport di stamani, dove si scrive che i viola stanno sondando anche i cosiddetti parametri zero come Kostic ed El Shaarawy, ai quali però non mancano le alternative e soprattutto la concorrenza, vista l'appetibilità.

Nei radar della Fiorentina, aggiunge la Rosea, c’è anche Rafik Belghali del Verona, che però interessa a tanti. Occhio anche allo zambiano Lameck Banda, che dopo aver raggiunto la salvezza con il Lecce e prolungato il contratto fino al 2027 può ugualmente diventare un uomo mercato. Infine, rimane l'idea Armand Laurienté, esterno francese che ha da poco prolungato il contratto col Sassuolo (fino al 2029). Acquistato per una decina di milioni il suo valore attuale è intorno ai 20. Carnevali non farà sconti e la Fiorentina non è di sicuro l’unica squadra interessata all’ala sinistra di piede destro.