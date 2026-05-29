Calciomercato La Fiorentina pensa a Volpato: la sua stagione, la Nazionale e la posizione del Sassuolo

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Cristian Volpato è il giocatore del Sassuolo che più di tutti, in questo momento, piace alla Fiorentina. Da capire la sua posizione e quella del Sassuolo

C'è anche Cristian Volpato tra i pensieri della Fiorentina. L'esterno d'attacco del Sassuolo è concretamente un obiettivo dei viola, che una volta sistemato l'arrivo di Fabio Grosso vuole iniziare a puntellare la rosa a cominciare dalle corsie laterali, zone di campo che subiranno grandi cambiamenti nel corso del mercato estivo. Vuoi per l'infortunio a lungo termine di Parisi o per i mancati riscatti di Harrison e Solomon (anche se le parole dell'agente lasciano il punto interrogativo), sta di fatto che Paratici e Goretti hanno già iniziato a sondare tanti nomi e quello di Volpato è ad ora uno dei primi.

La stagione e la scelta della Nazionale

Quella del classe 2003 non è stata una stagione indimenticabile, anche se ha preso parte a un ottimo campionato con la maglia neroverde. Bloccato inevitabilmente anche dalla presenza di Berardi, Volpato ha messo insieme 24 presenze con 2 gol e 4 assist nella Serie A appena conclusa. Inoltre, il fantasista del Sassuolo si sta trovando di fronte al "bivio" Nazionale: italiano ma con cittadinanza australiana, il giocatore ha trascorso tutta la trafila nelle giovanili azzurre e ha rifiutato anni fa una convocazione con la selezione oceanica, ma non ha ancora preso una decisione finale su quale Paese andare a rappresentare.

Le prospettive future

Il contratto di Volpato col Sassuolo è in scadenza nel 2028 ed è chiaro che sulla scelta sul suo futuro nei club peserà il mercato estivo dei neroverdi, ad esempio una eventuale partenza di Berardi potrebbe aprire al calciatore tutt'altre prospettive a Reggio Emilia rispetto allo spazio avuto finora. La Fiorentina ci sta pensando sia per la conoscenza con Grosso sia per la già citata necessità di rifare il comparto esterni, mentre gira voce che la sua famiglia stia cercando da mesi casa a Firenze, a prescindere da una trattativa o meno. Da capire la posizione del Sassuolo, ancora non chiara e per la quale si attendono sviluppi.