I viola puntano anche i giocatori del Sassuolo: da Koné a Pinamonti, le ipotesi

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Dopo aver fatto il punto sulla situazione contrattuale di Fabio Grosso e sull'attesa che lo separa ancora dall'arrivo alla Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea anche le prime mosse di mercato che i viola stanno ipotizzando col Sassuolo per costruire al tecnico una squadra a sua immagine e somiglianza. I profili neroverdi che piacciono a Paratici sono molti e partono da Ismael Koné, cercato nel gennaio dell’anno scorso quando giocava nel Marsiglia. La mezzala offensiva ha un contratto valido fino al 2030. I neroverdi sono bottega cara, tanto che hanno concordato col giocatore una clausola da 35 milioni valida fino a fine luglio. Per lo stesso ruolo occhio a Emil Thorstvedt, che la Fiorentina trattò invano nel luglio di due anni fa. Il norvegese è in scadenza nel 2027, motivo per cui la richiesta sarebbe di circa 15 milioni.

Il focus dei viola passa però anche per l'attacco emiliano, tanto che il quotidiano menziona i nomi di Cristian Volpato e Andrea Pinamonti. Il primo ha un accordo valido fino al 2028, il secondo fino al 2027 e quindi abbordabile a cifre più basse. Per Volpato il Sassuolo chiederebbe una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro, mentre per Pinamonti con ogni probabilità almeno 15. E poi c'è la suggestione più grande, Domenico Berardi: la Fiorentina lo provò a comprare nell'estate 2021 offrendo 15 milioni, ma non se ne fece di niente. Oltretutto l’esterno offensivo ha prolungato il suo contratto lo scorso agosto fino al 2029. Cederlo non è nei piani dei neroverdi, che come ampiamente sottolineato non si faranno prendere per il collo da nessuno. Infine da tenere in considerazione Armand Laurienté, cercato senza successo a fine dicembre 2023 e in scadenza fra tre anni. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni.