Fiorentina, Gud sul mercato ma non in svendita: tanti dubbi sul futuro di Kean

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Per Albert Gudmundsson il tempo a Firenze appare concluso. L'islandese però è da vendere e non svendere. Ed ecco che per il suo cartellino la Fiorentina vuole almeno 20 milioni. L'altro tormentone estivo per i viola sarà quello legato al nome di Moise Kean, che è però un caso da luglio inoltrato, periodo che arriverà dopo la scadenza del 15 della famosa clausola da 62 milioni.

Dubbi, tanti, che possa arrivare qualcuno a pagare quella determinata cifra. Moise è tutto fuorché sicuro di rimanere, anche se una permanenza non è da escludere in nome di un ragionamento: quanto bisognerebbe spendere per prendere un attaccante top? Tanto. Può valere la pena riabilitarlo fisicamente e mentalmente? Forse. Lo riporta stamani La Nazione.