Social Foto, Braschi esulta sui social: "Ha vinto Firenze, grazie a tutti!"

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ll centravanti della Fiorentina Primavera, Riccardo Braschi, ha festeggiato sui social il trionfo del campionato di categoria. Queste le sue parole: "Più di 10 anni di settore giovanile con questa maglia, legami indissolubili, compagni speciali, AMICI speciali, oggi ha vinto la famiglia, l’appartenenza, oggi ha vinto Firenze, la Fiorentina, pochi cazzi, oggi abbiamo vinto noi. Grazie a tutti, questa coppa è il coronamento di un percorso di amici che hanno provato a fare qualcosa di incredibile e ci sono riusciti. Vi voglio bene".

Un messaggio condiviso

Il giocatore quindi non si riferisce solo ai suoi compagni di squadra, ma a tutta la piazza che lo sta coltivando come pianticella di talento e futuribile. Ricordiamo che Braschi, che ha esordito anche in prima squadra, ha alzato la coppa dello Scudetto Primavera proprio ieri sera al Viola Park battendo i coetanei del Parma per 2-1. Una gioia immensa per tutti i tifosi, i dirigenti, e ovviamente i prospetti viola. Tra cui l'attaccante classe 2006 che si è, appunto, lasciato andare a un'esultanza sfrenata.

Questo il post originale pubblicato da Braschi su Instagram: