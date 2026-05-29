Solomon, l'agente sul suo futuro: "Nessuno ha detto che non proseguirà in viola"

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Manor Solomon ha pubblicato nei giorni scorsi un lungo post di saluti alla Fiorentina, dopo questi sei mesi trascorsi a Firenze in prestito dal Tottenham. A non chiudere però all'eventuale permanenza dell'israeliano in viola però, è stato in queste ore il suo agente, Gilad Katzav, intervenuto su 5onAir - The Newsroom: "Manor ha fatto un post per chiudere la stagione trascorsa con la Fiorentina, però al momento non sappiamo niente e nessuno ha detto che non proseguirà alla Fiorentina".

Parole che lasciano aperta la porta per l'ex Villarreal, da capire se effettivamente la Fiorentina si muoverà in tal senso per la permanenza del calciatore.