FirenzeViola Udinese-Fiorentina, chi sta peggio? I friulani puntanto su un ex dal dente avvelenato (e un ex obiettivo)

Udinese-Fiorentina è di certo la gara incubo della tredicesima giornata di Serie A. Un lunch match, programmato per domenica 29 novembre, che rischia di far andare di traverso il pranzo a una delle due tifoserie. Si sfidano le delusioni del campionato - alzi la mano chi avrebbe detto che l'incrocio di Udine sarebbe valso un pezzo di salvezza -, con l'Udinese che sarebbe la principale candidata a interpretare il ruolo della Fiorentina edizione 2025/26 nella categoria 'squadre che non sapevo potessero fare così male' se non ci fossero proprio i viola a cercare di emulare i 'fasti' di un anno fa.

Come arriva l'Udinese

Anche a Udine come a Firenze in estate si respirava aria frizzantina: una squadra reduce dal decimo posto e che aveva chiuso in crescendo, che aveva blindato Zaniolo e Davis nonostante qualche spiffero di mercato, e che aveva convinto anche nelle amichevoli (vincendo addirittura un estemporaneo triangolare estivo contro Nottingham Forest e Barcellona). La partenza poi del campionato, con il pari in casa col Como (profetiche, al contrario, le parole di Cesc Fabregas, "Vedrete che qui a Udine vinceranno in pochi", insomma...) e la vittoria di Monza, poi il vento d'entusiasmo si spegne e la squadra friulana perde sette delle successive otto partite. Arriviamo alla svolta, il cambio in panchina:fuori Kosta Runjiaic dentro Paolo Zanetti, avvicendamento che sa tanto di strattone al maniglione antipanico: in Friuli è stata gettata la maschera: niente più discorsi su un progetto arrivato al terzo anno, sulle prospettive di crescita e sulle ambizioni future di un gruppo pieno di pescate hipster e classici carneadi la cui carriera è intrappolata nel famigerato loop Pozzo (Udine-Watford-Granada, repeat). Probabilmente l'esempio tutt'altro che virtuoso della Fiorentina 2025/26 ha messo un po' di ansietta al board bianconero che si è deciso a inizio novembre a mettere le mani nel fango. L'obiettivo è diventato uno soltanto: raggiungere quota 40 punti e conquistare una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava quasi scontata. La classifica, con i bianconeri al diciannovesimo posto a quota 6 dopo dodici giornate, racconta una situazione che nessuno aveva previsto.

Da Runjaic a Zanetti

Il punto di rottura è arrivato il 2 novembre, quando la società ha deciso di interrompere il rapporto con Kosta Runjaic dopo oltre due anni di lavoro. A pesare, inevitabilmente, è stato il pesante 2-5 contro la Roma, ma soprattutto un avvio di campionato nel quale l'Udinese aveva progressivamente smarrito identità e certezze. Cinque punti nelle prime dieci partite, una sola vittoria e una fase difensiva diventata troppo fragile. Si è chiuso così il ciclo dell'allenatore tedesco, che nella stagione precedente aveva comunque condotto i friulani al miglior piazzamento degli ultimi anni, lasciando spazio a Paolo Zanetti e a una gestione chiamata prima di tutto a risolvere l'emergenza. Le prime due uscite del nuovo tecnico hanno restituito indicazioni differenti. L'esordio del 6 novembre è coinciso con una sconfitta per 2-1 a Venezia, nello scontro diretto che ha lasciato i bianconeri all'ultimo posto, mentre domenica scorsa è arrivato un pareggio per 1-1 sul campo del Bologna, reduce da quattro vittorie consecutive. Una prestazione che ha mostrato una squadra più compatta, intensa e coinvolta, anche attraverso alcune modifiche nell'assetto. Zanetti ha scelto il 3-5-1-1, con una linea a cinque in mezzo al campo, Ekkelenkamp alle spalle di uno Zaniolo sempre più in versione 'vero nueve' (a causa soprattutto della sua trasformazione fisica) e maggiore attenzione agli equilibri e qualche chiamata che al Dall'Ara ha funzionato

Occhio a...

Tra le novità da tenere d'occhio c'è soprattutto James Abankwah, aitante classe 2004 (proveniente, toh guarda, dal Watford) proposto da Zanetti sulla corsia destra a tutta fascia contro il Bologna. Il difensore irlandese ha risposto con una prestazione convincente, mettendo in mostra fisicità, velocità e una buona capacità di accompagnare l'azione, oltre a garantire copertura contro le iniziative di Cambiaghi e Bernardeschi. Possibile che venga confermato anche contro la Fiorentina. Attenzione poi a Sandi Lovric, uno dei giocatori maggiormente rilanciati dalla nuova gestione: finito progressivamente ai margini con Runjaic, lo sloveno è tornato titolare e ha dato qualità e dinamismo alla mediana. Un nome che a Firenze conoscono bene, essendo stato accostato più volte al mercato viola nelle precedenti sessioni. Infine Nicolò Zaniolo, ex viola e autore del gol del pareggio al Dall'Ara, che con l'assenza di Davis (il centravanti inglese mancherà anche domenica) può essere chiamato a interpretare anche il ruolo di riferimento offensivo. Tre elementi diversi, ma accomunati da una ritrovata centralità in un'Udinese che cerca nelle nuove energie la strada per uscire dalla crisi in uno scontro sportivamente drammatico per capire chi, tra bianconeri e viola, avrà lo scettro di delusione della Serie A 2026/27.