Vanoli, la stima dei Commisso e dei tifosi. Tuttosport: "Viola, sogno Europa"

Dopo la lunga sosta, Paolo Vanoli non vede l’ora di tornare in campo per capire come ripartirà la sua Fiorentina. Per il tecnico, richiamato dopo l’esonero di Grosso, il vero campionato viola comincerà sabato con la trasferta contro il Genoa. L’obiettivo resta quello di crescere senza lasciarsi condizionare dal sogno europeo, da vivere eventualmente più avanti. "Non sono tornato per una rivincita personale", ha ribadito a Sky Sport, spiegando di essere tornato con "a voglia di fare qualcosa di importante" e forte della stima della famiglia Commisso e dei tifosi. Le settimane di lavoro gli hanno inoltre permesso di conoscere meglio i tanti nuovi arrivati, tra cui Beto, rientrato dagli impegni con la Guinea-Bissau e ancora alla ricerca del primo gol in viola.

All’appello mancano ancora alcuni nazionali, tra cui Fagioli, reduce dalle buone prestazioni con l’Italia, e Mastantuono, che tornerà a ridosso della sfida di Genova dopo l’impegno con l’Argentina per l’addio di Messi alla Selección. Vanoli ha speso parole importanti per il centrocampista: "Sono felice della sua convocazione, ha lavorato tanto per migliorarsi e intelligente com’è può ricoprire più ruoli: play, mezzala, pure il doppio play che sarà la nostra strada futura". Proprio la capacità di Fagioli di interpretare più posizioni potrebbe quindi diventare una delle chiavi tattiche della nuova Fiorentina, chiamata a dare continuità ai segnali positivi mostrati prima della sosta. Lo scrive stamani Tuttosport, titolando: "Viola, il sogno è l'Europa".