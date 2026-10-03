Vanoli: "Fagioli ok come mezzala. Voglio fare qualcosa di importante"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, si è così espresso a di Sky Sport sul suo ritorno in viola dopo l'addio della scorsa estate: "Quando sono andato via il tributo della gente mi ha legato ancora di più a questa città, hanno riconosciuto il valore di quello che abbiamo fatto".

Quando l'hanno richiamata, è tornato per una rivincita personale?

"Non sono venuto qua per una rivincita, sono arrivato con voglia di fare qualcosa di importante. Voglio sottolineare la stima che la famiglia Commisso mi ha sempre dato".

Fagioli in Nazionale, anche con un ruolo diverso rispetto alla Fiorentina...

"Nel calcio moderno i ruoli vanno interpretati. Io sono veramente felice della convocazione di Fagioli, lo scorso anno si è messo a lavorare nelle difficoltà e insieme abbiamo lavorato tanto anche sulla fase difensiva. Poi uno intelligente come lui può ricoprire diversi ruoli. Lo scorso anno ha fatto il play con le sue caratteristiche, può fare la mezzala di costruzione e può fare anche il doppio play che sarà la nostra strada futura".